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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde İtalya hariç satış ağırlıklı seyir izliyor.

09.08.2021 - 11:14 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

 Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,02 gerileyerek 469,90 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise 0,13 azalışla 15.740 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 7.102 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,18 değer kaybıyla 8.862 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 azalışla 6.813 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,26 artışla 26.070 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1764 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarının azaltımına ilişkin izleyeceği takvime dair önemli sinyallerin alınabileceğini belirterek, bu kapsamda Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların kritik önem taşıdığını söyledi.

Hafta genelinde yoğun veri akışının izleneceğini aktaran analistler, bugün Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da haziranda ihracat aylık yüzde 1,3, ithalat aylık yüzde 0,6 arttı. Ülkede haziran ayında cari fazla 22,5 milyar euro, dış ticaret fazlası 13,6 milyar euro olarak gerçekleşti.

 

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