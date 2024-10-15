Nvidia hisseleri rekor kırdı

Nasdaq Bileşik Endeksi'nin %0,9 yükseldiği günü Nvidia %2,4 artışla 138,07 dolardan tamamladı. Hisse senedinin önceki rekor kapanışı 135,58 dolardı ve Nvidia'nın 10'a 1 hisse bölünmesinin ardından 18 Haziran'da gerçekleşmişti. Hisse senedi iki gün sonra gün içi en yüksek seviyesi olan 140,76 dolara ulaşmıştı.

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Nvidia hisseleri bu yıl yapay zeka ve şirketin gelişmiş yarı iletkenlerine olan talepteki artışla %179 yükseldi. Aynı dönemde S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ta yükseliş %23 oldu. Nvidia hissesinin değeri bu ay şimdiye kadar yaklaşık yüzde 14 arttı.