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Uzmanpara Nvidia'nın hisse fiyatı 1000 doları geçti
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Nvidia'nın hisse fiyatı 1000 doları geçti

Nvidia hisselerinde fiyat, analist tahminlerini aşan mali ilk çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından seans sonrası işlemlerde ilk kez 1000 doları aştı.

23.05.2024 - 09:33 |
Nvidia'nın hisse fiyatı 1000 doları geçti

Nvidia'nın ürettiği yapay zeka çiplerine olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren mali sonuçlar ve CEO Jensen Huang, şirketin Blackwell adı verilen yeni nesil yapay zeka çipinden bu yıl içinde gelir elde edeceğini ifade etmesi, Nvidia'nın hisse fiyatını seans sonrası işlemlerde 1023,44 dolara kadar taşıdı.

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Nvidia hisseleri günü yüzde 5,57 artıyla 1007 dolardan tamamladı. Şirket mali yılının ilk çeyreğinde 5,59 dolar olan düzeltilmiş hisse başına kar tahminlerinin üzerinde hisse başına 6,12 dolar kar etti.

Gelirler 24,65 milyar dolar olan beklentiye karşılık 26,04 milyar dolar oldu. Nvidia, cari çeyrekte 28 milyar dolarlık satış beklediğini söyledi. Wall Street, 26,61 milyar dolarlık satış üzerinden 5,95 dolarlık hisse başına kazanç bekliyordu.

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