NYSE, NFT'ler için pazar yeri olmak istiyor

NYSE, NFT'ler ve kripto paralar için pazar yeri olmak amacıyla ABD Patent ve Marka Ofisi'ne başvurdu. NFT pazar yeri olarak OpenSea ve Rarible ile rekabet edecek.

10 Şubat tarihinde yapılan başvuruya göre NYSE markalı kripto para ve pazar yeri ile NFT alım, satım ve ticareti yapılacak.

NYSE yaptığı açıklamada, kripto para ve NFT ticaretine hemen başlama planı olmadığını, ancak yeni ürünlerin ve bunların ticari markalarına etkisini düzenli şekilde değerlendirdiklerini, bu çerçevede fikri mülkiyet haklarını korumak için tescil başvurusu yaptıklarını vurguladı.