Ocakta kazandıran otomotiv hissesi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife uygulamaları, Çin'e yönelik söylemleri ve küresel ticaret yolları üzerindeki sahiplenici açıklamalarının yakın dönemde ticaret savaşlarının yeniden yaşanabileceğine yönelik endişeleri beslemesinin yanı sıra Avrupa ekonomisindeki kırılganlıklar da dünya ekonomisindeki riskleri artıyor.

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Dünya genelinde artan ekonomik kaygılar, görece riskli varlıklara yönelimi kısıtlarken, yatırımcıların temkinli duruş sergilemelerine yol açıyor.

Analistler, bu gelişmeler ışığında, küresel ticarette otomotiv gibi önem arz eden bazı sektörlerde yer alan şirketlerin hisse performanslarında yaşanan dalgalanmaların dikkati çektiğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının gevşeme döngüsüne girmelerinin de pay piyasalarında oynaklık oluşmasında etkili olan bir başka unsur olarak öne çıktığını kaydetti.

Derlenen verilere göre ocak ayında Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinden 1'nin hisse değeri artarken, 7 şirketin hisse fiyatı geriledi.

Ocak ayında Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketleri arasında Tofaş yüzde 8,5 ile yatırımcısına tek kazandıran otomotiv şirketi oldu. Şirketin, küresel otomotiv piyasasında önde gelen markaların birleşmesiyle ortaya çıkan Stellantis oluşumunun Türkiye'deki haklarını devralmaya yönelik girişimleri geçen yıl resmiyet kazandı. Şirket, Stellantis'in Türkiye'deki faaliyetlerini yürüten Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin tamamını satın almıştı. Ancak, Rekabet Kurulunca, Stellantis'in, Tofaş tarafından devralınmasına yönelik verilen taahhütler yeterli görülmedi.

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Son gelişmelerde, Rekabet Kurulunun, söz konusu kararını yeniden değerlendirmek için toplanacağını belirtilirken, resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Bununla birlikte, şirket geçen yılın aralık ayında K0 model ticari araç yatırımı kapsamında 295 milyon 187 bin euroluk finansman sözleşmesi imzalandığını duyurmuş ve söz konusu kredinin vadesinin Aralık 2032'de dolacağını bildirmişti.

Ocak ayında Karsan Otomotiv'in hisseleri yüzde 0,6, Ford otosan'ın hisseleri yüzde 0,8, Doğuş Otomotiv'in hisseleri yüzde 2,9, Tümosan Motor ve Traktör'ün yüzde 5,4, Anadolu Isuzu'nun yüzde 6,7, TürkTraktör'ün yüzde 8,7 ve Otokar'ın yüzde 15 geriledi.

Analistler, pay piyasalarında işlem gören şirket hisselerinin fiyatlarının arz ve talebe bağlı olarak değiştiğini belirterek, söz konusu hareketlerde şirketlerin finansal durumları, makroekonomik faktörler, piyasa psikolojisi ve yatırımcıların kar maksimizasyonu yapma güdülerinin öne çıktığı söyledi.

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PİYASA DEĞERİNDE FORD OTOSAN İLK SIRADA YER ALDI

Halka açık 8 otomotiv şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip şirket Ford Otosan, ocak ayını 326 milyar 170 milyon 845 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Söz konusu dönemde, Ford Otosan'ı 111 milyar 250 milyon lira piyasa değeriyle Tofaş, 68 milyar 545 milyon 809,4 bin lira piyasa değeriyle TürkTrakör, 49 milyar 410 milyon lira piyasa değeriyle Otokar, 41 milyar 382 milyon lira piyasa değeriyle Doğuş Otomotiv, 15 milyar 548 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Anadolu Isuzu, 12 milyar 880 milyon lira piyasa değeriyle Tümosan Motor ve Traktör, 10 milyar 836 milyon lira piyasa değeriyle Karsan Otomotiv takip etti.

Öte yandan, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerine göre 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde otomotiv sektörü, geçen yıl 37 milyar 211 milyon 661 bin dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi. 2024'te otomotiv sektörünün ihracatı 2023 yılına göre yüzde 6,3 artarken, sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 16,5 olarak hesaplandı.

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Borsada işlem gören 8 otomotiv şirketinin Aralık 2024, Ocak 2025 kapanış fiyatı, değişimi ve piyasa değeri şöyle: