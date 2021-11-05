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Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 1 milyar 420 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

05.11.2021 - 15:33 | | AA
Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Kasım Perşembe günü açıklanacak Eylül 2021 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 1 milyar 420 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 700 milyon dolar ile 2 milyar dolar cari fazla arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 17 milyar 950 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2021 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 12 milyar dolar ile 22 milyar dolar arasında oldu. Ekonomistlerin bir önceki anket döneminde 20 milyar 390 milyon dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, eylülde 2 milyar 440 milyon dolar geriledi.

Cari işlemler hesabı, ağustos döneminde 528 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 23 milyar 33 milyon dolar olmuştu.

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