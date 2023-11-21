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OECD bölgesi ılımlı büyüdü

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bölgesi ekonomisi 2023 yılının ikinci çeyreğinde ılımlı büyümesini sürdürdü.

21.11.2023 - 15:01 | | Foreks Haber
OECD bölgesi ılımlı büyüdü

OECD tarafından yayınlanan rapora göre 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre GSYH yüzde 0,5 arttı. Bir önceki dönemde de yüzde 0,5 büyüme yaşanmıştı.

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Yıllık bazda ise büyüme yüzde 1,7 oldu.

2023 yılının ikinci çeyreğiyle 2019 yılının dördüncü çeyreğinin karşılaştırıldığı kümülatif büyüme yüzde 6 olarak açıklandı.

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