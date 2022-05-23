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OECD bölgesi ilk çeyrekte büyüdü

OECD bölgesi ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.1 büyüdü.

23.05.2022 - 13:11 |
OECD bölgesi ilk çeyrekte büyüdü

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan rapora göre GSYH bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 0,1 büyüdü. Bir önceki dönemde yüzde 1,2 büyüme yaşanmıştı.

Yıllık bazda ise OECD bölgesi baz etkisiyle yüzde 4,2 büyüdü, ancak son 4 dönemin en düşük seviyesinde kaldı.

Aynı dönemde G7 ülkelerinde ABD, Japonya ve İtalya'nın etkisiyle yüzde 0,1 daralma yaşandı.