OECD bölgesinde istihdam yükseldi

OECD tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı ikinci çeyrek döneminde OECD Bölgesi'nde istihdam oranı %67,4'e yükseldi. Oran ilk çeyrekte ise %66,9 seviyesinde bulunuyordu.

Verilere göre, dönem içinde OECD ülkelerinin %80'inde istihdam oranlarında iyileşme görüldü. İkinci çeyrekte işgücüne katılım oranı da ilk çeyrekteki %71,8 seviyesinden %72,2'ye yükseldi.

İkinci çeyrekte istihdam oranı kadınlarda %59,6'dan %60,1'e, erkeklerde ise %74,3'ten %74,7'ye yükseldi. 15-24 yaş arasında istihdam oranı da %39,9 seviyesinden %40,8 seviyesine çıktı.