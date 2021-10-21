Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaOECD bölgesinde istihdam yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri OECD bölgesinde istihdam yükseldi

OECD bölgesinde istihdam yükseldi

OECD bölgesinde istihdam ikinci çeyrekte arttı.

21.10.2021 - 13:36 |
OECD bölgesinde istihdam yükseldi

OECD tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı ikinci çeyrek döneminde OECD Bölgesi'nde istihdam oranı %67,4'e yükseldi. Oran ilk çeyrekte ise %66,9 seviyesinde bulunuyordu.

Verilere göre, dönem içinde OECD ülkelerinin %80'inde istihdam oranlarında iyileşme görüldü. İkinci çeyrekte işgücüne katılım oranı da ilk çeyrekteki %71,8 seviyesinden %72,2'ye yükseldi.

İkinci çeyrekte istihdam oranı kadınlarda %59,6'dan %60,1'e, erkeklerde ise %74,3'ten %74,7'ye yükseldi. 15-24 yaş arasında istihdam oranı da %39,9 seviyesinden %40,8 seviyesine çıktı.

Sakarya'da hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı

Sakarya'da hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı

Otobüs şoförü, yol verme tartışmasında sopayla saldırdı!

Otobüs şoförü, yol verme tartışmasında sopayla saldırdı!

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Sakarya'da hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı

Sakarya'da hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı

Otobüs şoförü, yol verme tartışmasında sopayla saldırdı!

Otobüs şoförü, yol verme tartışmasında sopayla saldırdı!

Mersin'de fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Mersin'de fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Marmarabirlik zeytin alım fiyatlarını açıkladı

Marmarabirlik zeytin alım fiyatlarını açıkladı

Yunanistan’da sağlık çalışanları greve gitti

Yunanistan’da sağlık çalışanları greve gitti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otobüs şoförü, yol verme tartışmasında sopayla saldırdı!

Otobüs şoförü, yol verme tartışmasında sopayla saldırdı!

Sıradaki Haber
8 maaş birden! Flaş 30 gün detayı...

8 maaş birden! Flaş 30 gün detayı...

Sıradaki Haber
COVID-19'a karşı ‘antikor kokteyli’

COVID-19'a karşı ‘antikor kokteyli’

Sıradaki Haber
21 Ekim korona tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayısını paylaşıyor...

21 Ekim korona tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayısını paylaşıyor...

Sıradaki Haber