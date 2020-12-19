Oecd Nedir, Görevleri Nelerdir? Kısaca Oecd'nin Tanımı

OECD açılım olarak iktisadi işbirliği ve kalkınma teşkilatı olarak belirlenmiş bir kurumdur. Özellikle bu tarz kalkınma kuruluşları ikinci dünya savaşından sonra büyük bir ivme kazanmıştır.



Kısaca OECD'nin Tanımı Nedir?



Açılımı iktisadi işbirliği ve kalkınma teşkilatı olan bu kuruluş temelde ekonomik hamleleri ve yatırımları arttırmak amacıyla kurulmaktadır. Bu kuruluşun temel mantığı devletler arasın da anlaşmalar ve karşılıklı ekonomik alış veriştir. Bunun sayesinde kalkınma işlemini net olarak gerçekleştirmektir.



OECD Nedir?



Bu tarz kuruluşların temel mantığı ikinci dünya savaşından sonra yaşanan ekonomik çöküntülerin sonunu getirmektir. Özellikle Amerika’nın yapmış olduğu ve dünya savaşına giren devletlerin kalkınmasını sağlayan planlar benzeri olmaktadır.



Özellikle bu tarz yatırımlara Türkiye de dâhil olmaktadır. İlk olarak açılım olarak iktisadi işbirliği ve kalkınma teşkilatından önce Avrupa kömür birliği kurulmuştur. Bu tarz kuruluşlar sayesinde Avrupa birliğin ve birleşmiş devletlerinde kökenini oluşturmuştur.



Özellikle bu kuruluşun temel üç tane sorumluluğu devleteler arasın da olan iş birliği neticesinde belirlenmiştir. Bu görevler şöyledir istatistiksel, ekonomik ve sosyal alt yapı işlemlerini sağlamaktır. Özellikle ekonomik gelişmeleri devletlerin konum ve coğrafyasına göre analiz etmektir. Yatırımcılar ve devletlerin ekonomik olarak kalkınmasında son derece etkilidir.



Görevleri Nelerdir?



Ekonomi alanında karşılaştırmalar ve istatistiksel işlemler sayesinde gerekli müdahaleler almak ilk görevidir. Yatırımcıların doğru kaynaklardan ve güvenilir yapmaları için tahminler analizlerde bulunmaktır. Özellikle devletler ve şirketlerin büyüme raporlarına el atarak güvenilir nesnel veriler vermektir. İstatistiksel, ekonomik ve sosyal veriler sağlamak, yatırımcılar için sınır ötesinde imkanları sağlamaktadır.



Dünyanın mevcut düzeni doğrultusunda OECD serbest Pazar ve piyasa ekonomisini adlandırmak görevidir. Ayrıca gelişme yolunda ve geri kalmış ülkeler için doğru yönlendirmeler yapmaktır. Bazı durumlarda bu tarz ülkeler uzman kişiler göndererek kalkınmalarını sağlamaktadırlar. Örneğin üye devletlerden olan Şili ve Macaristan bu tarz ülkelere örnek gösterilmektedir.



OECD Yapısı Nedir?



OECD kuruluş ve yapı itibariyle üç temel yapı ve prensip üzerine kurulmuştur. Bu yapıların ilki üye ülkeler ve konsoloslukların sayesinde olmaktadır. Ülkelerin OECD ile üyelik ve bağlantı kurulmasını sağlayan ana yapılanmalar konsolosluklardır.



İkinci ve en önemli yapısı sürekli devam eden komitelerin bulunmasıdır. Bu komiteler sayesinde devletler hem daha hızlı hem de daha adaletli fikir alış verişinde bulunmaktadır. Ayrıca OECD komitesinde bulunmak için üye devletlerden olunması gerekmemektedir. Üye olmayan devletler de komite de bulunmaktadır.



Son olarak yaklaşık 2500 çalışanının bulunduğu sekretarya bölümü oluşmaktadır. Bu bölüm doğrudan doğruya işin büyük kısmını halletmektedirler. OECD için hayati ve en önemli kollarından ve yapılarından biri sekreterlik oluşmaktadır.