Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Haberler Uzmanpara OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

OECD, Türkiye için 2024 yılında büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan yüzde 3,4'e yükseltti.

02.05.2024 - 10:51 | | Foreks Haber
OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeler uluslararası kuruluşların dikkatini çekmeye devam ediyor. OECD, Türkiye için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etme kararı aldı.

Haberin Devamı

Şubat ayında Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 2,9 büyüyeceğini tahmin eden OECD, bu tahminini yüzde 3,4 güncelledi. 2025 büyüme tahminini yüzde 3,2 olarak sürdürdü.

OECD, Türkiye'de ortalama enflasyonun 2024'te yüzde 55,5 ve 2025'te yüzde 28,9 olacağını da öngördü. Çekirdek enflasyonun 2024 ve 2025'te sırasıyla ortalama yüzde 57,5 ve yüzde 28,7 olacağını tahmin etti.

'Köpeğim siyahtan beyaza döndü!' Görenleri şaşkına çevirdi: Sebebi bilinmeyen hastalık insanları da etkiliyor

'Köpeğim siyahtan beyaza döndü!' Görenleri şaşkına çevirdi: Sebebi bilinmeyen hastalık insanları da etkiliyor
Giyim markası Koton halka arz oluyor

Giyim markası Koton halka arz oluyor