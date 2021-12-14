'Omicron'un stresi artırmasını beklemiyorum'

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Covid-19'un Omicron varyantı konusunda gelecek hala pek çok haber olduğunu, ancak bu haberlerin finansal piyasalarda pandeminin başlarında görülene benzer bir gerilim yaratmalarını beklemediğini bildirdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bailey, "Piyasalar için gerilimin köşede olduğu bir durumda değiliz. Ancak bu piyasalarda bir gerilim olmayacak değil. Şu anda Omicron varyantının piyasa da büyük bir strese yol açacağını düşünmüyorum" dedi.