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Uzmanpara 'Önemli bir hareket alanımız var'
Haberler Uzmanpara 'Önemli bir hareket alanımız var'

'Önemli bir hareket alanımız var'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, gelecekteki faiz hareketleri için kademeli bir yaklaşım çağrısını yineledi ve ECB'nin para politikasında kısıtlayıcı bölgeden çıkmadan önce faiz indirimi yapmak için önemli bir hareket alanına sahip olduğunu söyledi.

11.06.2024 - 10:46 | | Foreks Haber
'Önemli bir hareket alanımız var'

Villeroy, Paris'te düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada enflasyon verilerinin aylık akışını, özellikle hizmetler sektörü için yakından izlediklerini, enerji fiyatlarındaki baz etkisi nedeniyle aylık enflasyonun değişken olacağını söyledi.

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Villeroy, “Bu ‘gürültü’ çok anlamlı değil ve bu nedenle hala daha ‘görünüm odaklı’ olacağız ve enflasyon tahminine daha yakından bakacağız. Dışsal bir şok yaşanmaması halinde enflasyonu önümüzdeki yıl %2'lik hedefimize geri getireceğimize ve bu hedefe sert bir inişten ziyade yumuşak bir inişle ulaşacağımıza olan güvenimiz devam ediyor” dedi.

Villeroy konuşmasında, gelecekteki faiz hareketleri için kademeli bir yaklaşım çağrısını yineledi ve ECB'nin para politikasında kısıtlayıcı bölgeden çıkmadan önce faiz indirimi yapmak için önemli bir hareket alanına sahip olduğunu vurguladı.

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