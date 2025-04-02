Ons altın için yeni tahmin

Altın piyasasının yükselişini destekleyen unsurlar arasında yatırımcı talebindeki toparlanma, ABD'de resesyon/stagflasyon risklerinin artması, jeopolitik belirsizliklerin sürmesi ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının alımlarının devam etmesi yer alıyor.

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“2025 altın ticareti için ana yükseliş teması, finansal akışların 2023-2024'te güçlü fiziksel talebi yakalaması gibi görünüyor” değerlendirmesini yapan State Street stratejistleri, bununla birlikte altın temellerinde sürpriz bir gevşemenin dikkate alınması gereken bir risk olduğunu da söyledi.

Stratejistler, Çin'in Ocak-Şubat aylarında beklenenden çok daha yumuşak parasal olmayan altın ithalat hacimlerini izlenecek önemli bir gösterge olarak işaret etti.