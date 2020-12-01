'Önümüzdeki 3-6 ay çok zorlu olacak'

Kaplan, "Eğer vaka sayılarında artış yavaşlar ise dördüncü çeyrekte büyüme beklemeye devam edebiliriz ve gelecek yılın ilk çeyreğinde de büyüme görebiliriz. Ancak şu andaki trendle, virüsün yayılma hızında bir yavaşlama olacağına benzemiyor" diye konuştu.

Daha hızlı toparlanmanın başarılmasına yardım için daha fazla mali teşvik gerektiğini vurgulayan Kaplan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da tahvil alımlarına daha ne kadar süre devam edeceği konusunda yeni bir yönlendirme ortaya koymayı aralık ayı toplantısında tartışmaya devam etmesini beklediğini de ifade etti.