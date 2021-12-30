'OPEC+ anlaşması petrol piyasası için zaruri'

Suudi Arabistan Kralı Salman, OPEC+ üretim anlaşmasının petrol piyasasının istikrarı için zaruri olduğunu ve üretici ülkelerin bu anlaşmaya uymaları gerektiğini bildirdi.

Şura Konseyi toplantısında konuşan Kral Salman, piyasa istikrarı ve dengesinin Suudi Arabistan'ın enerji politikasının en önemli parçası olduğunu ve ülkenin petrol üretiminde atıl kapasitesini sürdürmek için gösterilen çabanın enerji arz güvenliğinin sağlanmasında önemini kanıtladığını vurguladı.