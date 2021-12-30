Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'OPEC+ anlaşması petrol piyasası için zaruri'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'OPEC+ anlaşması petrol piyasası için zaruri'

'OPEC+ anlaşması petrol piyasası için zaruri'

Suudi Arabistan Kralı Salman, "OPEC+ anlaşması petrol piyasasının istikrarı için zaruri" ifadelerini kullandı.

30.12.2021 - 07:38 |
'OPEC+ anlaşması petrol piyasası için zaruri'

Suudi Arabistan Kralı Salman, OPEC+ üretim anlaşmasının petrol piyasasının istikrarı için zaruri olduğunu ve üretici ülkelerin bu anlaşmaya uymaları gerektiğini bildirdi.

Şura Konseyi toplantısında konuşan Kral Salman, piyasa istikrarı ve dengesinin Suudi Arabistan'ın enerji politikasının en önemli parçası olduğunu ve ülkenin petrol üretiminde atıl kapasitesini sürdürmek için gösterilen çabanın enerji arz güvenliğinin sağlanmasında önemini kanıtladığını vurguladı.

Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bakan Özer'den açıklama
Antalya'da alarm! ‘Beklenen hadiseler sıradan değil’
Kripto para CEO'sunun sır sonu! 195 milyon dolarla kaçtı mı, yoksa…
Danimarka’da Türk genci öldürüldü
Bakan Nebati canlı yayında açıkladı: Her şey kontrol altında
Sadakatsiz’de Ali ölecek mi? 'Volkan ne yaptı etti yeni yıla Asya'yla girdi'
Milyonları ilgilendiren yıllık izin kararı
‘Bakkal Amca’ modeli! 'Marketleri etkilemez, maliyeti sıfır'
Deniz Türüç sürprizi! Anlaşma sağlandı
İlayda Şeker çocuğuna İsmail Balaban'ın anne-babasının ismini verecek
2 yıldız futbolcuya tepki! Kapacak'tan bir ilk
'Dekolte' sorusu çıldırttı: Ne varmış kıyafetlerinde?
Atatürk'e benzerliğiyle tanınıyordu! Son hali şaşırttı
2022 yılında fedakarlık ön planda! İlişkilerde hataya dikkat
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bakan Özer'den açıklama
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bakan Özer'den açıklama
Antalya'da alarm! ‘Beklenen hadiseler sıradan değil’
Antalya'da alarm! ‘Beklenen hadiseler sıradan değil’
Kripto para CEO'sunun sır sonu! 195 milyon dolarla kaçtı mı, yoksa…
Kripto para CEO'sunun sır sonu! 195 milyon dolarla kaçtı mı, yoksa…
Danimarka’da Türk genci öldürüldü
Danimarka’da Türk genci öldürüldü
Bakan Nebati canlı yayında açıkladı: Her şey kontrol altında
Bakan Nebati canlı yayında açıkladı: Her şey kontrol altında
Sadakatsiz’de Ali ölecek mi? 'Volkan ne yaptı etti yeni yıla Asya'yla girdi'
Sadakatsiz’de Ali ölecek mi? 'Volkan ne yaptı etti yeni yıla Asya'yla girdi'
Milyonları ilgilendiren yıllık izin kararı
Milyonları ilgilendiren yıllık izin kararı
‘Bakkal Amca’ modeli! 'Marketleri etkilemez, maliyeti sıfır'
‘Bakkal Amca’ modeli! 'Marketleri etkilemez, maliyeti sıfır'
Deniz Türüç sürprizi! Anlaşma sağlandı
Deniz Türüç sürprizi! Anlaşma sağlandı
İlayda Şeker çocuğuna İsmail Balaban'ın anne-babasının ismini verecek
İlayda Şeker çocuğuna İsmail Balaban'ın anne-babasının ismini verecek
2 yıldız futbolcuya tepki! Kapacak'tan bir ilk
2 yıldız futbolcuya tepki! Kapacak'tan bir ilk
'Dekolte' sorusu çıldırttı: Ne varmış kıyafetlerinde?
'Dekolte' sorusu çıldırttı: Ne varmış kıyafetlerinde?
Atatürk'e benzerliğiyle tanınıyordu! Son hali şaşırttı
Atatürk'e benzerliğiyle tanınıyordu! Son hali şaşırttı
2022 yılında fedakarlık ön planda! İlişkilerde hataya dikkat
2022 yılında fedakarlık ön planda! İlişkilerde hataya dikkat
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Yeni evli çiftin annesine emanet ettiği 300 bin TL’lik altın çalındı!

Yeni evli çiftin annesine emanet ettiği 300 bin TL’lik altın çalındı!

Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Oğlum için çekilen filmi izlemek zor olacak

Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Oğlum için çekilen filmi izlemek zor olacak