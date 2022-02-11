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'OPEC+ üretimi artırmakta zorlanıyor'

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), OPEC+ üyelerinin petrol arzlarını artırmakta zorlandıklarını, bu durumun da enerji piyasasında oynaklık riskini artırdığını ve fiyatları yukarı çektiğini bildirdi.

11.02.2022 - 13:13 |
'OPEC+ üretimi artırmakta zorlanıyor'

IEA yayınladığı petrol piyasası raporunda, OPEC+ üyelerinin petrol arzlarını söz verdikleri gibi artırmakta zorlanmalarının fiyatları 2014 yılından bu yana görülen en yüksek seviyelere taşıdığını belirtti.

OPEC+ üyelerinin petrol arzlarını taahhüt etmelerinin miktarın 900 bin varil/gün altında kaldığını belirten IEA, üyelerin belirlenen kotalara uyum oranlarının yüzde 127 olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) daha fazla petrol pompalamaları halinde petrol piyasasındaki oynaklığın azalabileceğine işaret eden IEA, İran'a yaptırımların kaldırılması halinde de ek 1,3 milyon varil/gün İran petrolünün piyasaya gelebileceğine dikkat çekti.

IEA raporunda küresel petrol üretiminin ocak ayında 560 bin varil/gün yükselerek 98,7 milyon varil/güne çıktığını belirtirken, bu yıl OPEC+ dışı üreticilerin arzının 2 milyon varil/gün, OPEC+ üyelerinin arzının ise anlaşmalara tam uyum olur ise 4,3 milyon varil/gün artacağını tahmin etti.

2021 yılı için küresel petrol talebi büyüme projeksiyonunu 100 bin varil/gün yükselterek 5,6 milyon varil/güne çıkaran IEA, 2022 için petrol talebi büyüme tahminini ise 100 bin varil/gün azaltarak 3,2 milyon varil/güne indirdi.

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