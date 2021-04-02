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OPEC'ten önemli petrol kararı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubu, mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı aldı.

02.04.2021 - 09:00 | | AA
OPEC'ten önemli petrol kararı

OPEC üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, mayıs itibarıyla uygulanacak üretim kesintisi miktarını belirlemek için video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 15. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, 23 ülkenin Aralık 2020'de aylık yarım milyon varil üretim artışı kararına işaret edilerek, gelecek üç ay süresince de günlük 500 bin varili aşmayacak şekilde artış yapılacağı bildirildi.

Söz konusu 3 ay için 23 ülkenin petrol üretimi ve OPEC ülkelerinin aylara göre yapacağı toplam üretim artışını gösteren tablo kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, OPEC ülkeleri, mayıs ve haziran aylarında günlük 350 bin, temmuzda ise yaklaşık 441 bin varil üretim artışına gidecek.

Suudi Arabistan ise şubatta açıkladığı gönüllü olarak günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını kademeli olarak kaldıracak.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, toplantıda yaptığı konuşmada, mayıs için 250 bin, haziran için 350 bin ve Temmuz'da ise 400 bin varil günlük artışa gideceklerini söyledi. Buna göre, OPEC grubunun temmuzda üretim kesintisi yaklaşık 5 milyon 800 bin varil seviyesinde olacak.

Selman, OPEC olarak hala piyasadaki gelişmelere ihtiyatlı yaklaştıklarını belirterek, "Ancak nabız yoklamalıyız ve bizi piyasaya temkinli yaklaşmaya sevk eden psikolojik bariyeri aşmamız gerekiyor. (Geçen yıl) aralık ayında oluşturduğumuz mekanizmaya hala bağlıyız. Bu da piyasadaki gelişmelere göre çift yönlü olarak 500 bin varil artırma veya azaltma yapma imkanı tanıyor. Bu nedenle güvencemiz hala var." dedi. 

Öte yandan, OPEC toplantısı sonrasında Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 3,66 artışla 65,04 dolara kadar yükseldi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,19 artışla 61,64 doları gördü.

OPEC grubu, bir sonraki bakanlar toplantısını 28 Nisan'da yapacak. 

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