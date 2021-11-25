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OPEC'ten petrol uyarısı

OPEC tarafından yapılan açıklamada, "Tüketici ülkelerin rezerv satışı küresel piyasalarda arz fazlasını büyütür" denildi.

25.11.2021 - 07:42 |
OPEC'ten petrol uyarısı

OPEC, tüketici ülkelerin stratejik rezervlerinden petrol satışlarının küresel piyasalarda arz fazlasını çok fazla büyütebileceği uyarısında bulundu.

OPEC'in danışma organı konumundaki Ekonomi Komisyonu Kurulu, gelecek hafta yapılacak OPEC ve OPEC+ toplantıları öncesinde hazırladığı projeksiyonlarda, tüketici ülkelerin 2 ayda 66 milyon varil petrolü piyasaya vermeleri halinde küresel piyasalarda arz fazlasının ocak ayında 1,1 milyon varil/günü, şubat ayında 2,3 milyon varil/günü ve mart ayında 3,7 milyon varil/günü aşabileceğini ifade etti.

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