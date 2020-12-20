Opsiyon Nedir, Türleri Nelerdir? İkili Opsiyon Ne Anlama Gelir?

Kökeni Latince olan opsiyon kelimesi, aslında seçim anlamını taşımaktadır. Eğer ekonomi, borsa, ticaret ya da üretimle ilgileniyorsanız, çevrenizden duyacağınız bir kelime olacağı için anlamını öğrenmenizde fayda vardır.



Opsiyon Nedir, Türleri Nelerdir?



Finansla ilgili bir terim olan opsiyon bir kaç anlamı taşımaktadır. Anlamı o duruma göre değişebilir. İlk anlamı seçim, ikinci anlamı süredir. Detaylı tanımlarına bakacak olursak; bankacılıkta kullanılan ek bir süreyi tanımlar. Yani bir borcun, senedin, çekin vade tarihine ek eklenen süredir. Bu süre genellikle iki günü kapsar. Ayrıca ticarette de bir başka açıklama ile karşımıza çıkmaktadır. Ticarette gerçekleşen alışverişte satıcı, ürün ya da hizmetin alıcısına satın alma için belirli bir süre tanır.



Bu süreye opsiyon adı verilir. Ekonomi dünyasında da opsiyon sözleşmeleri vardır. Bu sözleşmeler ile herhangi bir ürün ya da hizmetin belirlenen vadede bir fiyattan satın alma hakkını belirtir. Opsiyonun avantajına da değinecek olursak, daha yüksek kar getirisine sahip portföy oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Opsiyon türlerine bakacak olursak üç ana başlıkta ele alabiliriz. Bunlar; kullanım sürelerine göre opsiyon çeşitleri, alınan pozisyona göre opsiyon çeşitleri ve karlılık durumuna göre opsiyon çeşitleridir.



İkili Opsiyon Ne Anlama Gelir?



Ekonomik yatırım araçlarıyla yakından ilgili olan ikili opsiyon terimi, karmaşık finansal terimlerle ve risk almakla uğraşmayı sevmeyenler için kolaylık sağlamaktadır. İkili opsiyon aslında adından da anlaşıldığı gibi iki yönlü işlem yapma anlamına gelmektedir. Bu işlemleri, borsa hisse senedi, döviz ve endeks gibi ürünler üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kısaca belirlenen süre içerisinde iki yönlü işlem yapabilme yetkisidir diyebiliriz.



Opsiyon Fiyatlamasını Etkileyen Faktörler



İlk ve önemli olan faktörümüz ele alınan varlığın şu an ki fiyatı ile işlem fiyatı arasındaki farktır. Bir başka önemli faktörde işlem tarihine kadar var olan süredir. Önemli faktörlerden üçüncüsü ise ele alınan varlığın değişkenliği diyebiliriz. Bu üç önemli etkene nazaran daha az olanlar ise piyasanın durumu ve faiz oranlarıdır.