Oracle net karını artırdı
Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Oracle, 2021 mali yılının üçüncü çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 artırarak 5 milyar dolara yükseltti.
11.03.2021 - 08:18 | | Foreks
Hisse başına kar 1,68 dolar olurken, düzeltilmiş hisse başına kar 1,11 dolar olan beklentilerin üzerinde 1,16 dolar olarak gerçekleşti.
Üçüncü çeyrekte toplam gelirler yüzde 3 artarak 10,09 milyar dolar olurken, bulut hizmetleri ve lisans destek gelirleri yüzde 5 artarak 7,3 milyar dolar oldu.
Analistler toplam gelirlerin 10,07 milyar dolar olacağını öngörüyorlardı.