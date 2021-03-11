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Oracle net karını artırdı

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Oracle, 2021 mali yılının üçüncü çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 artırarak 5 milyar dolara yükseltti.

11.03.2021 - 08:18 | | Foreks
Oracle net karını artırdı

Hisse başına kar 1,68 dolar olurken, düzeltilmiş hisse başına kar 1,11 dolar olan beklentilerin üzerinde 1,16 dolar olarak gerçekleşti.

Üçüncü çeyrekte toplam gelirler yüzde 3 artarak 10,09 milyar dolar olurken, bulut hizmetleri ve lisans destek gelirleri yüzde 5 artarak 7,3 milyar dolar oldu.

Analistler toplam gelirlerin 10,07 milyar dolar olacağını öngörüyorlardı.

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