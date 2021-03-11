Oracle net karını artırdı

Hisse başına kar 1,68 dolar olurken, düzeltilmiş hisse başına kar 1,11 dolar olan beklentilerin üzerinde 1,16 dolar olarak gerçekleşti.

Üçüncü çeyrekte toplam gelirler yüzde 3 artarak 10,09 milyar dolar olurken, bulut hizmetleri ve lisans destek gelirleri yüzde 5 artarak 7,3 milyar dolar oldu.

Analistler toplam gelirlerin 10,07 milyar dolar olacağını öngörüyorlardı.