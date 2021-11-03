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Ortalama elektrik toptan satış fiyatı belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK), 2020 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının (TORETOSAF) kilovatsaat başına 28,56 kuruş olmasına karar verildi.

03.11.2021 - 09:27 | | AA
Ortalama elektrik toptan satış fiyatı belirlendi

EPDK'nın konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2020 yılına ait TORETOSAF'ın kilovatsaat başına 28,56 kuruş olması kararlaştırıldı.

2019 yılına ait TORETOSAF'ın kilovatsaat başına 20,48 kuruş olarak belirlenmişti.

EPDK'nin, Resmi Gazete'de yer alan diğer kararında 2021 yılının son çeyreği için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması maliyetinin kilovatsaat başına ekim ayı için 63,33 lira, kasım ayı için 22,21 lira ve aralık ayı için 1,57 lira olarak revize edilmesine karar verildi.

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