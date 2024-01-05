Otomotiv satışları 2023'te rekor kırdı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2023 yılı ve aralık ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı.

Haberin Devamı

ODMD'den yapılan açıklamaya göre geçen yıl otomobil satışları yüzde 63,2 oranında artarak 967.341 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 39,2 artarak 265.294 adet oldu.

2023 yılında pazarın yüzde 89’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 542.432 adetle yüzde 56,1 pay, B segmenti otomobiller 309.987 adetle yüzde 32 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%51,1 pay, 493.957 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 26,6 pay ve 257.469 adet satış ile sedan, yüzde 20,4 pay ve 196.854 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 646.385 adetle yüzde 66,8 pay, dizel otomobil satışları 133.374 adetle yüzde 13,8 pay, hibrit otomobil satışları 104.804 adetle yüzde 10,8 pay, elektrikli otomobil satışları 72.179 adetle yüzde 7,5 pay ve otogazlı otomobil satışları 10.599 adetle yüzde 1,1 pay aldı.

Haberin Devamı

Markaların satış rakamlarına bakıldığında Togg, geçen ay 6 bin 11 adet, satışa başladığı 2023 yılı mayıs ayından 2023 sonuna kadar ise toplam 19 bin 583 adet T10X'i kullanıcılarla buluşturdu.

Elektrikli otomobil satışlarında yerli üretim Togg zirvede yer aldı. Togg, satışa başladığı mayıs ayından yıl sonuna kadar 19 bin 563 adet rakama ulaşırken, ikinci sıradaki Tesla'nın satışları 12 bin 150 adet olarak gerçekleşti.

ARALIK AYI

2023 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2022 yılı Aralık ayına göre yüzde 37,7 artarak 158.653 adet oldu.

2023 Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,7 artarak 126.416 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 13,3 artarak 32.237 adet olarak belirlendi

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 36,7 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 44,3, hafif ticari araç pazarı yüzde 13,1 yukarı geldi.