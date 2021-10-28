Otomotivde çip krizi değerli metalleri de etkiledi

Dünyada artan riskler ticaretin dinamiklerini törpülemeye devam ediyor. Özellikle pandemi sürecinde yaşanan tedarik zincirindeki sıkıntılar ve arz kısıntıları birçok sektörü etkiliyor.

Son dönemde otomotiv sektörünü derinden sarsan çip krizi ise giderek etkisini hissettiriyor. Bu kapsamda çip üretiminde yaşanan aksaklıklarla birlikte otomotiv üreticileri, üretimi kısma kararı almıştı.

KRİZ KÜRESEL TİCARETİ BALTALIYOR

Fabrikalarında üretimi durduran otomotiv devleri bu gelişmeyle birlikte artan talebi karşılayamıyor. Bu durum şirket karlılıklarını da etkileyecek gibi görünüyor.

Arzın yetersiz kalmasıyla birlikte otomotiv satışlarında yaşanan darboğazlar küresel ticaretin önünde önemli bir engel olarak görülüyor.

ARAÇ FİYATLARI YÜKSELİYOR

Özellikle ülkemizde pandemi süreciyle birlikte araçlara talep giderek artarken, arz yetersizliği fiyatların yükselmesine neden oluyor. Hem sıfır otomobilde hem de ikinci elde fiyat artışları ile karşılaşılıyor.

DEĞERLİ METALLERİ DE VURDU

Öte yandan çip kriziyle birlikte otomotiv sektöründe görülen sıkıntılar emtia fiyatlarına da yansıdı. Benzinli ve dizel araçlarda egzozdan çıkan zararlı gazın filtrelenerek dışarıya atılması işlevini gören katalitik konvertörlerin yapımında kullanılan paladyum ve platin fiyatı bu durumdan oldukça etkilendi.

Küresel çapta otomotiv üretiminin azalması platin ve paladyuma olan talebi düşürüyor. En değerli 10 metal arasında bulunan 2 emtianın fiyatı ise çip krizi nedeniyle dalgalanıyor.

PALADYUM YÜZDE 35, PLATİN YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ

Otomotiv endüstrisi haricinde de birçok sektörde kullanılan paladyum ve platinin fiyatı son 5 ay içerisinde oldukça hareketli bir seyir izledi.

Paladyum, nisan ile eylül ayı sonu arasında yüzde 35’in üzerinde değer kaybetti. Platin ise aynı dönemde yüzde 20’nin üzerinde kayıp yaşadı.

FİYATLAR EKİMDE YÜKSELİYOR

Ancak iki metal de ekim ayını sınırlı da olsa kazançla tamamlamaya yöneliyor. Böylelikle paladyum ve platin bu ay içerisinde yüzde 6’nın üzerinde değer kazandı.

Ekim ayının sonlanmasına yalnızca üç gün kala iki değerli metal de otomobil üretimini neredeyse felç eden küresel mikroçip arzı eksikliğiyle başlayan düşüş sürecini tamamlayacak gibi görünüyor.

Bugün itibarıyla değerli metallerde platinin fiyatı yüzde 1 oranında yükselişle 1018 dolardan işlem görüyor. Paladyum ise yüzde 2.17 oranında yükselişle 2004 dolar seviyesinde bulunuyor.