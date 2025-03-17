Özel sektörün yurt dışı kredi borcu belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2025 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı.

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Buna göre, ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki çeyreğe göre 5,2 milyar dolar artarak 177 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki çeyreğe göre, uzun vadeli kredi borcu 2,7 milyar dolar artarak 159,1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 2,5 milyar dolar yükselişle 17,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bir önceki aya göre finansal kuruluşların toplam borcu 2,8 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu da 2,4 milyar dolar artış gösterdi.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 870 milyon dolar, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 1,9 milyar dolar artarken, kısa vadede finansal kuruluşların borçları 2 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların borçları 512 milyon dolar yükseldi.

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Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görülürken, 159,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,3'ünün ABD doları, yüzde 31,4’ünün avro, yüzde 2,4’ünün Türk lirası ve yüzde 5,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi.

17,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 38,1’i ABD doları, yüzde 14’ü avro, yüzde 45,2’si Türk lirası ve yüzde 2,7’si ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarı 56,6 milyar dolar oldu. Bu tutarın 38,5 milyar dolarının bankalara, 13,2 milyar dolarının finansal olmayan kuruluşlara, 4,9 milyar dolarının ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait borçlardan oluştuğu görüldü.