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Paksoy altın fiyatlarını yorumladı

Stratejist Cüneyt Paksoy, piyasalarda yaşanan son gelişmeleri, dolar ve altın tarafındaki hareketleri değerlendirdi. Paksoy, dolar ve altında kritik seviyelere dikkat çekti.

11.03.2021 - 15:09 | | UZMANPARA

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirmek istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Stratejist Cüneyt Paksoy, destek paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paksoy, küresel piyasalardaki son gelişmeleri de değerlendirdi. Paksoy, "Uyarıcı olalım. Her an farklı bir başlıkla piyasalar yön değiştirebiliyor. Dikkatli olunmalı." dedi.

Dolar endeksini yorumlayan, "91'lerin altına inilmesi önemli olacak." diyerek beklentileri değerlendiren Paksoy, dolar yatırımcısı için de kritik yorumlarda bulundu ve önemli seviyeleri tek tek açıkladı.

Paksoy, Borsa İstanbul'daki gelişmeleri, destek ve direnç seviyelerini de yorumladı.

Yayının son bölümünde altın fiyatlarını değerlendiren Cüneyt Paksoy, önemli detay ve seviyelere işaret etti.

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