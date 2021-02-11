Paksoy'dan altın fiyatları yorumu

Stratejist Cüneyt Paksoy, küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Paksoy, "ABD Başkanı Joe Biden her konuşmasında ekonomiye vurgu yapıyor. Piyasalar bunu önemsiyor." dedi.

Dolar endeksine ilişkin açıklamalarda bulunan Paksoy, "91 üzerinde kalması stres, 92'nin üzerine geçme ihtimalinin masada kalması gelişen piyasalar için daha büyük stres." ifadelerini kullandı. Dolar/TL ile ilgili de konuşan Paksoy, "Kurun 7 lira altına geçme ihtimali var. 6.85 seviyesi önemli potansiyel. Dolar/TL'de gelişmelere bağlı ara ara da tepkiler gelebilir." dedi. Paksoy, dolarda kritik direnç seviyelerini de verdi. Cüneyt Paksoy, ABD-Türkiye ilişkilerinin yakından takip edileceğini de sözlerine ekledi.

Paksoy, Elon Musk ve kripto paralarla ilgili soruya da yanıt verdi.

Borsa İstanbul'da üç aylık getiri yüzde 25 oldu. Cüneyt Paksoy, BIST 100'deki son gelişmeleri ve önemli teknik seviyeleri değerlendirdi.

Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili de yorum yapan Paksoy, "Olası geri çekilmelerde gram altında hedef 380-420 lira bandı. Yukarıda 430-450 lira seviyesi önemli direnç oldu. Altın portföylerde olmaya devam etmeli." dedi. Paksoy, kısa vadeli stratejiyle anlatarak önemli notlar vermiş oldu.

Paksoy yayının son bölümünde gümüş yatırımcıları için de önemli açıklamalarda bulundu.