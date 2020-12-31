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31.12.2020 - 15:51 | | UZMANPARA

Paksoy'dan dolar açıklaması

Stratejist Cüneyt Paksoy, dolar/TL ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, "Önümüzdeki süreç kritik. Şu an pozitif gelişmeler var." dedi.

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Stratejist Cüneyt Paksoy, yılın son gününde Milliyet Instagram canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Paksoy, yayına 2020 yılının genel bir değerlendirmesini yaparak başladı. Paksoy, "Umarım 2021 bu kadar zor olmaz." dedi.

Küresel piyasaları değerlendiren Paksoy, "Piyasalar yılı ılımlı tonda kapatıyor." ifadelerini kullandı.

Dolar endeksinin Nisan 2018 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye inmesini yorumlayan Cüneyt Paksoy, dolar/TL ile ilgili beklentilerini açıkladı ve "Önümüzdeki süreç kritik. Şu an pozitif gelişmeler var." dedi.

Paksoy, TL bazlı rekorlar kıran ve dolar bazlı 2 cent hedefine ulaşan Borsa İstanbul ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Yayının son bölümünde altın fiyatlarını değerlendiren Cüneyt Paksoy, gram altında beklentilerini açıkladı.

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