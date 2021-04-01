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Paksoy'dan dolar endeksi ve altın yorumu

Stratejist Cüneyt Paksoy, vatandaşların yakından takip ettiği gram altın ile ilgili "450 lira altında 400-420 lira bandı alım fırsatı oluyor. Altın mutlaka portföylerde bulunmaya devam etmeli." ifadelerini kullandı.

01.04.2021 - 15:06 | | UZMANPARA

Stratejist Cüneyt Paksoy küresel piyasalardaki son gelişmeleri, koronavirüs vakalarındaki yaşanan artışın piyasalara etkilerini yorumladı. ABD 10 yıllıklar ve dolar endeksindeki kritik not ve seviyelere değindi.

Dolar/TL'yi de değerlendiren Paksoy, kritik seviyelere dikkat çekti.

Borsa İstanbul'daki son gelişmeleri de yorumlayan Paksoy, hem bankacılık endeksiyle ilgili hem de dolar bazlı endeksle ilgili önemli detaylar verdi.

Yayının son bölümünde altın fiyatlarını yorumlayan Cüneyt Paksoy, "450 lira altında 400-420 lira bandı alım fırsatı oluyor. Altın mutlaka portföylerde bulunmaya devam etmeli." dedi.

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