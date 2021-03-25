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Paksoy'dan kritik altın yorumu

Stratejist Cüneyt Paksoy piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Paksoy, altın alacaklara da önemli tavsiyelerde bulundu.

25.03.2021 - 14:53 | | UZMANPARA

Stratejist Cüneyt Paksoy küresel piyasalardaki son gelişmeleri, yaşanan hareketleri yorumladı. Piyasanın gündeminin oldukça yoğun olduğunu belirten Paksoy, pandeminin sert etkilerinin sürdüğünü ifade etti. Paksoy, piyasaların oynak olacağını beklediği tarihleri de açıkladı.

Dolar endeksindeki görünümün kritik eşikte olduğunu belirten Paksoy, önemli detaylar verdi. Paksoy, yatırımcılar için "Gözünüz dolar endeksinde ve ABD 10 yıllıklarda olsun." diye konuştu.

Dolar/TL'deki son durumu da değerlendiren Paksoy, dikkat edilmesi gereken seviyeleri söyledi.

Cüneyt Paksoy, Borsa İstanbul'da yaşanan son gelişmeleri yorumladı ve yatırımcılara önemli mesajlar verdi.

Yayının son bölümünde Paksoy, altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve "Alım yapacaklar dikkatli olsun. Kısa vade stratejimiz çalışıyor ama orta ve uzun vadede de altın portföylerde olmaya devam etmeli." ifadelerini kullandı.

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