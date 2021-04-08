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Paksoy'dan kritik altın yorumu

Stratejist Cüneyt Paksoy, vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarına ilişkin kritik yorumlarda bulundu. Paksoy kısa ve uzun vadede altındaki beklentisini açıkladı.

08.04.2021 - 14:51 | | UZMANPARA

Stratejist Cüneyt Paksoy, piyasalardaki seyri ve son gelişmeleri ayrıntılarıyla anlattı.

Dolar endeksine ilişkin açıklamalarda bulunan Paksoy, dolar/TL ile ilgili "Piyasalar, Merkez Bankası'nın gelecek hafta açıklayacağı faiz kararını bekliyor. 8.50-8.55 önemli eşik. Bu seviyeler geçilmedikçe stres artmaz." diye konuştu ve teknik-temel dinamikleri açıkladı.

Cüneyt Paksoy, Borsa İstanbul'daki son gelişmeleri de aktardı ve önemli kritik seviyeleri paylaştı.

Yayının son bölümünde vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili de konuşan Paksoy, "Kısa vadeli analizimiz realize oldu. Verdiğimiz seviyeleri gördük." dedi ve orta-uzun vadede 500-550 bandının tekrar görüleceğinin altını çizdi.

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