Paksoy'dan kritik altın yorumu

Stratejist Cüneyt Paksoy, küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Paksoy, iç piyasalarda tam kapanma sonrası önemli bir döneme girildiğini belirtti ve öne çıkan gelişmeleri yorumladı.

Paksoy, kripto paralarda yaşanan dalgalanmalar ile ilgili de konuştu ve önemli tavsiyeler verdi.

Dolar endeksini yorumlayan Paksoy, dolar/TL ile ilgili kritik seviyelere dikkat çekti. Paksoy, 14 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinin ve Merkez Bankası politikalarının fiyatlarda etkili olacağını söyledi.

Cüneyt Paksoy, Borsa İstanbul ile ilgili bankacılık endeksinin önemli olduğunu söyledi ve kritik noktalara dikkat çekti.

Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Paksoy, aşağıdan alım yapanlar için şu anki seviyelerin kar için satıma uygun olduğunu söyledi. Cüneyt Paksoy, gram altında orta ve uzun vadede 600-650 liraya kadar bir fiyatlamanın yaşanmasının mümkün olduğunu belirtti ve portföylerde mutlaka altının bulunması gerektiğinin altını çizdi.