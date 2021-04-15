Paksoy'dan kritik dolar ve altın tahmini

Stratejist Cüneyt Paksoy, küresel piyasalardaki son gelişmeleri ve bugün açıklanan Merkez Bankası faiz kararı öncesinde beklentilerini açıkladı.

Dolar endeksi ve dolar/TL'deki gelişmeleri de yorumlayan Paksoy, kur ile ilgili "8'in altında kalıcı fiyatlamalar görebilirsek bu bize rahatlama getirecektir." diyerek önemli teknik seviyeleri açıkladı.

Borsa İstanbul'daki gelişmeleri de değerlendiren Paksoy, endekste gidişatı ve kritik seviyeleri yorumladı. Paksoy, bankacılık endeksine dair de yorumlarda bulundu.

Yayının son bölümünde Cüneyt Paksoy, altın fiyatlarına ilişkin "Yeni dönem başlayabilir." dedi ve önemli seviyelere dikkat çekti.