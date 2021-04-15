Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
AltınPaksoy'dan kritik dolar ve altın tahmini
HaberlerAltın Haberleri Paksoy'dan kritik dolar ve altın tahmini
ABONE OL

Paksoy'dan kritik dolar ve altın tahmini

Stratejist Cüneyt Paksoy, piyasalardaki son gelişmeleri yorumladı. Paksoy, dolar ve altın fiyatlarındaki beklentileri ve kritik seviyeleri açıkladı.

15.04.2021 - 14:53 | | UZMANPARA

Stratejist Cüneyt Paksoy, küresel piyasalardaki son gelişmeleri ve bugün açıklanan Merkez Bankası faiz kararı öncesinde beklentilerini açıkladı.

Dolar endeksi ve dolar/TL'deki gelişmeleri de yorumlayan Paksoy, kur ile ilgili "8'in altında kalıcı fiyatlamalar görebilirsek bu bize rahatlama getirecektir." diyerek önemli teknik seviyeleri açıkladı.

Borsa İstanbul'daki gelişmeleri de değerlendiren Paksoy, endekste gidişatı ve kritik seviyeleri yorumladı. Paksoy, bankacılık endeksine dair de yorumlarda bulundu.

Yayının son bölümünde Cüneyt Paksoy, altın fiyatlarına ilişkin "Yeni dönem başlayabilir." dedi ve önemli seviyelere dikkat çekti.

GÜNCEL HABERLER

Şehit Uzman Çavuş Kızılay'ın baba ocağında helallik alındı

Şehit Uzman Çavuş Kızılay'ın baba ocağında helallik alındı

Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı için geri sayım başladı

Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı için geri sayım başladı

Seyfe Gölü'nde su seviyesi arttı

Seyfe Gölü'nde su seviyesi arttı

Bağdat'ta bombalı araç patladı

Bağdat'ta bombalı araç patladı

AB'de yeni diplomatik skandal

AB'de yeni diplomatik skandal

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şehit Uzman Çavuş Kızılay'ın baba ocağında helallik alındı

Şehit Uzman Çavuş Kızılay'ın baba ocağında helallik alındı

Sıradaki Haber
Kırsal mahallelerle ilgili karar! Değişti

Kırsal mahallelerle ilgili karar! Değişti

Sıradaki Haber
Ev ev gezecekler! Aşı ikna timleri geliyor

Ev ev gezecekler! Aşı ikna timleri geliyor

Sıradaki Haber
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2021, hangi gün? Mayıs ayı askerlik ceplp yerleri açıklandı mı?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2021, hangi gün? Mayıs ayı askerlik ceplp yerleri açıklandı mı?

Sıradaki Haber