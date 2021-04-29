Paksoy'dan kritik dolar ve altın yorumu

Stratejist Cüneyt Paksoy, dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını, Fed Başkanı Powell'ın söylemlerinden öne çıkanları yorumladı. Paksoy, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu sunumunda öne çıkanları da değerlendirdi.

Dolar endeksindeki gelişmeleri değerlendiren Paksoy, dolar/TL ile ilgili "8'in altına inmezsek stres devam eder." dedi. Paksoy, "Mayıs ve Haziran, Türkiye'nin ekonomik konjonktürü için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Paksoy, Borsa İstanbul'daki son durumu da yorumladı.

Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili kritik seviyelere dikkat çeken Paksoy, alım yapılacak ve kısa vadede kâr edilebilecek seviyeleri açıkladı. Paksoy, "Altın portföylerde olmaya devam etmeli." diye konuştu.