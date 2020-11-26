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HaberlerUzmanpara Haberleri Canlı yayında önemli altın açıklaması!
26.11.2020 - 15:59 | | UZMANPARA

Canlı yayında önemli altın açıklaması!

Stratejist Cüneyt Paksoy, altında yaşanan geri çekilmeler ile ilgili canlı yayında "Fiyatta aşağı yönlü düzeltme kaçınılmazdı." dedi.

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Stratejist Cüneyt Paksoy, küresel piyasaların koronavirüste aşının bulunması haberleriyle yeni zirveleri denemesini ve dünya piyasalarında yaşanan son gelişmeleri yorumladı.

Dolar endeksinin son 12 haftanın en düşük seviyesini görmesini yorumlayan Paksoy, dolar/TL ile ilgili "Mevcut ekonomik aktivitenin dışında global gelişmeler ve jeopolitik risklere konsantre olacağız." dedi.

En çok merak edilen konuların başında gelen ve son günlerde gerileyen altın ile ilgili de konuşan Paksoy, "Fiyatta aşağı yönlü düzeltme kaçınılmazdı." ifadelerini kullandı.

Paksoy, gümüş fiyatları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Cüneyt Paksoy, dün rekor kıran Borsa İstanbul ile ilgili "Borsa İstanbul'da gözler bankacılık sektöründe olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yayının son bölümünde mart ayından bu yana ilk kez 49 dolar seviyesini gören brent petrol fiyatını da yorumlayan Paksoy, "Petrolde talep yok, 50-55 dolarların kalıcı aşılması kolay değil." dedi.

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