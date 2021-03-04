Paksoy'dan önemli altın açıklaması

Küresel piyasalardaki son gelişmeleri yorumlayan Stratejist Cüneyt Paksoy, "ABD 10 yıllıklardaki artış sorunu devam ediyor. Müdahale geldi ama yeterli olmadı. Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması önemli. Fed toplantısına kadar gözümüz ABD 10 yıllık tahvillerde olacak." ifadelerini kullandı.

Dolar endeksine ilişkin Cüneyt Paksoy, "91 civarında hareketlilik önemli. Bundan sonraki süreci anlama adına hem ABD 10 yıllıklara hem de dolar endeksine dikkat edeceğiz." dedi. Dolar/TL ile ilgili de konuşan Paksoy, "Global ölçekte bir tepki var. 7.50-7.55 bandı çok önemli. 7.85-8 bandı marjinal bir direnç eşiği. Normalleşmek adına 7.30'un altında fiyatlamaların oluşması önemli." dedi.

Cüneyt Paksoy, Borsa İstanbul ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Paksoy, düzeltmelerin devam ettiğini, düzeltmenin bitişi için ve satışların artması durumunda dikkat edilecek destek seviyelerine dikkat çekti.

Altın fiyatlarını değerlendiren Paksoy, "Altında trend bitmedi. Yatırım yapmayı düşünenler için bu seviyeler alım fırsatı." dedi ve hem ons altın için hem de gram altında önemli seviyeleri belirtti.

Paksoy, yayının son bölümünde "Gümüş altından biraz kopma gösterdi." deyip fiyat ve beklentileri aktardı.