Paksoy'dan önemli gümüş açıklaması

Stratejist Cüneyt Paksoy piyasa değerlendirmelerinde bulundu. Paksoy, "Piyasalar pandemiyi fiyatlamaya devam edecek. Pandemide baharı görmemiz yılın ikinci yarısına kaldı. Bizim için pivot tarih nisan-haziran bandı." dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın teşvik paketinin de gündemde olduğunu bildiren Paksoy, "Biden verdiği sözü tutmazsa piyasalar bunu satar." diye konuştu.

Dolar endeksi ve dolar/TL'yi yorumlayan Paksoy, "Dolar endeksi hala kritik bölgede." dedi. Paksoy, dolar/TL ile ilgili olarak da "Global dolarizasyon oluşmaya başlarsa biraz daha dikkatli olunmalı. Bununla beraber, ABD-Türkiye ilişkilerindeki gelişmelere konsantre olarak fiyatları takip etmeliyiz. Arada tepkiler gelebilir. Tepkiler belirli dirençleri geçmedikçe bunlar satış yönünde kullanılmaya devam edebilir." dedi.

Cüneyt Paksoy, Borsa İstanbul'da yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdi.

Altın fiyatlarındaki gerilemeyi yorumlayan Paksoy, "Şu an gram altında kademeli alım bölgesindeyiz." dedi. Gümüşün de 8 yılın zirvesini görmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cüneyt Paksoy son gelişmeleri de değerlendirerek, "Bu gelişmelerden bağımsız portföylerde gümüş de olmalı." ifadelerini kullandı.