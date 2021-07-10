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UzmanparaPalandöken 'ucuz akaryakıt' konusunda uyardı
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Palandöken 'ucuz akaryakıt' konusunda uyardı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tatile çıkacak vatandaşları şehirler arası yollarda akaryakıt alırken dikkatli olmaları yönünde uyardı.

10.07.2021 - 10:32 | | AA
Palandöken 'ucuz akaryakıt' konusunda uyardı

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, özel araçlarıyla tatile çıkacak vatandaşların tasarruf için daha ucuza akaryakıt bulma arayışına girmemeleri ve şehirler arası yollardaki ucuz akaryakıt tabelalarına aldanmamaları gerektiğini bildirdi.

Piyasada motorin ve benzinin ortalama litre fiyatının belli olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Bir ürün, maliyetinin altındaki fiyatlara satılıyorsa o ürünün kalitesinden şüphelenmek gerekir. Kimse ortalamanın altında satışla zararına ticaret yapmaz. Özellikle 10 numara yağ ile merdiven altında üretilen, içinde ne olduğu bilinmeyen ucuz yakıtların araç motoruna zarar verdiği, çevre kirliliğine neden olduğu ve trafikteki herkesin can ve mal güvenliğini riske attığı bilinen bir gerçek. Maliyetinin altında satılan kaçak akaryakıtla depoyu ucuza doldurayım derken, aracınızın motorundan olup daha ağır bir fatura ödemeyin. Vatandaşlarımız tatil yolculuklarının kabusa dönüşmesini istemiyorsa akaryakıt alırken bildikleri ve güvendikleri istasyonları tercih etmeliler."

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