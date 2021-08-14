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Pamuk Faktoring'in faaliyet izni iptal edildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Pamuk Faktoring AŞ'nin faaliyet izninin, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edilmesine karar verildi.

14.08.2021 - 10:18 | | AA
Pamuk Faktoring'in faaliyet izni iptal edildi

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararına göre, Pamuk Faktoring AŞ'nin faaliyet izni, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edildi.

Söz konusu iptal kararı, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı.

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