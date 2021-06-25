Panasonic, Tesla'daki tüm hisselerini sattı

2020 yılı Mart ayında yaptığı bildirimde elinde 730 milyon dolar tutarında Tesla hissesi olduğunu duyuran Panasonic, Tesla hisselerinin son 12 ayda neredeyse 5 kat değerlenmesinin ardından Mart 2021 itibariyle bu hisselerin tamamını sattı. Panasonic'in bu satıştan 3,6 milyar dolar civarında gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Nikkei gazetesinin haberine göre Panasonic elde ettiği nakdi yapay zeka yazılımı geliştirme şirketi Blue Yonder'i 7 milyar dolara satın almak için kullanacak.