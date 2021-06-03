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'Para politikası halen gevşek'

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, "Para politikası normalleşmeye başlasa da halen gevşek." dedi.

03.06.2021 - 11:47 |
'Para politikası halen gevşek'

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ülkede para politikasının normale dönmesi sürecinin başladığını ancak para politikasının gevşek olmaya devam ettiğini söyledi.

Nabiullina, "Şunu netleştirmek isterim ki para politikasında sıkılaştırmaya gitmedik, eğer enflasyon ile gösterge faizini karşılaştırırsanız görülecek ki para politikası halen gevşek. Sadece nötr para politikasına dönüşü başlattık" ifadelerini kullandı.

Rusya Merkez Bankası'nın gelişmiş ülke merkez bankalarından farklı bir faaliyet biçimi olduğunu da aktaran Nabiullina, "ECB ve Fed enflasyonun geçici olduğunu düşünüyor. Biz ise Rusya'da enflasyonun büyük bölümünün kalıcı etkenlerden kaynaklandığı kanaatindeyiz" dedi.

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