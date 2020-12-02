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02.12.2020 - 08:08 |

'Para politikası iyi bir noktada'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, "Para politikası iyi bir noktada, ekonomiyi agresif şekilde canlandırmanın henüz zamanı değil." dedi.

'Para politikası iyi bir noktada'
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San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD ekonomisinin artan koronavirüs vakaları karşısında önümüzdeki aylarda yavaşlamasının belki de durmasının muhtemel olduğunu, ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yavaşlamalara normalde yaptığı şekilde buna yanıt vermemesi gerektiğini söyledi.

"Ekonomiyi agresif şekilde canlandırmanın ve insanları dışarıya çıkarmanın henüz zamanı değil, çünkü bu güvenli olmaz" diye konuşan Daly, "Politikanın iyi bir yerde olduğu görüşündeyim" dedi.

Daly konuşmasında, Fed'in ekonomiyi desteklemek için atacağı bir sonraki "doğal adım"ın varlık alım programı konusunda daha fazla yönlendirme ortaya koymak olacağını belirtirken, bu yönlendirmenin neye benzeyeceği konusunda detay vermedi.

Daly, "Ekonominin neye ihtiyacı olduğu konusunda yoğun şekilde düşünüyoruz. Ekonomi için bir köprü inşaa etmekten güçlü bir toparlanma için ekonomiyi teşvik etmeye geçebiliriz. Ancak henüz orada değiliz" diye konuştu.

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