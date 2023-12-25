'Para politikasını değiştirmeyi düşünebiliriz'

BoJ Başkanı Kazuo Ueda, fiyat istikrarı hedefine sürdürülebilir şekilde ulaşılması ihtimali "yeterince" artar ise BoJ'un para politikasını değiştirmeyi düşünebileceğini söyledi.

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Ueda yaptığı konuşmada, "Yurt içi ve yurt dışındaki ekonomik ve finansal piyasaları çevreleyen belirsizlikler göz önüne alındığında bir politika değişikliğinin zamanlamasına henüz karar verilmedi. Ekonomik gelişmelerin yanı sıra firmaların ücret ve fiyat belirleme davranışlarını dikkatle inceleyeceğiz ve böylece gelecekteki para politikasına uygun bir şekilde karar vereceğiz" dedi.