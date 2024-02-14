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UzmanparaParamount yaklaşık 800 kişiyi işten çıkaracak
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Paramount yaklaşık 800 kişiyi işten çıkaracak

Paramount Global İcra Kurulu Başkanı Robert M. Bakish çalışanlara gönderdiği bir iç yazıda yüzlerce çalışanı işten çıkaracağını söyledi.

14.02.2024 - 10:11 |
Paramount yaklaşık 800 kişiyi işten çıkaracak

Konuya yakın kaynaklara göre Paramount yaklaşık 800 kişiyi veya iş gücünün tahmini %3'ünü işten çıkaracak. Paramount Global, 2022 yılını yaklaşık 24.500 tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanla tamamladı.

Bakish notunda, "Bu düzenlemeler, ivmemizi artırmamıza ve önümüzdeki yıl için stratejik vizyonumuzu gerçekleştirmemize yardımcı olacak ve heyecanlanacak çok şeyimiz olduğuna kesinlikle inanıyorum" dedi.

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