Paramount yaklaşık 800 kişiyi işten çıkaracak

Konuya yakın kaynaklara göre Paramount yaklaşık 800 kişiyi veya iş gücünün tahmini %3'ünü işten çıkaracak. Paramount Global, 2022 yılını yaklaşık 24.500 tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanla tamamladı.



Bakish notunda, "Bu düzenlemeler, ivmemizi artırmamıza ve önümüzdeki yıl için stratejik vizyonumuzu gerçekleştirmemize yardımcı olacak ve heyecanlanacak çok şeyimiz olduğuna kesinlikle inanıyorum" dedi.