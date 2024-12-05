Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'Parasal genişlemeyi dikkatli ayarlamalıyız'
HaberlerUzmanpara'Parasal genişlemeyi dikkatli ayarlamalıyız'

'Parasal genişlemeyi dikkatli ayarlamalıyız'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Politika Kurulu Üyesi Toyoaki Nakamura, yakın zamanda bir faiz artışına yönelik artan piyasa beklentilerine rağmen enflasyon ve ücretlerin görünümü konusunda temkinli konuştu.

05.12.2024 - 09:29 | | Foreks Haber
'Parasal genişlemeyi dikkatli ayarlamalıyız'

Nakamura, Hiroshima'da iş dünyası liderlerine yaptığı konuşmada, "Birçok veriyi kontrol ederken, parasal genişlemenin derecesini ekonomik toparlanmanın durumuna göre dikkatli bir şekilde ayarlamamız gereken önemli bir aşamadayız" dedi.

Haberin Devamı

Nakamura, ücret artışının sürdürülebilirliği konusunda hala emin olmadığını ve enflasyonun Nisan ayında başlayacak gelecek mali yılda bankanın %2'lik hedefini kaçırabileceğini söyledi.

Nakamura, BoJ'un hem Mart hem de Temmuz aylarında faiz oranlarının artırılmasına karşı çıktığı için yönetim kurulunun güvercin bir üyesi olarak görülüyor.

KKM hesap bakiyelerinde düşüş!

KKM hesap bakiyelerinde düşüş!

Küresel ticaret bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak

Küresel ticaret bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak