Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaPay senedi yatırımcısı azaldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Pay senedi yatırımcısı azaldı

Pay senedi yatırımcısı azaldı

Borsada hisse yatırımcıları son 3 ayda gerilerken, portföy değerleri artış gösterdi. 7 Temmuz itibarıyla pay senedi yatırımcısı 4,41 milyona düştü, yatırımcıların portföy değerleri 7,04 trilyon lira olarak gerçekleşti.

11.07.2023 - 12:00 | | İHA
Pay senedi yatırımcısı azaldı

Pay senedi yatırımcı sayısının azalması 3 aydır sürüyor. 30 Nisan’da 4,77 milyon olan pay senedi yatırımcı sayısı 7 Temmuz itibarıyla 4 milyon 410 bin 996’ya geriledi. Yatırımcıların sahip oldukları portföy değeri ise aynı dönemde artış gösterdi.

Bu dönemde yatırımcıların toplam portföyleri 5,27 trilyon liradan 7,04 trilyon liraya yükseldi.

Öte yandan Borsa İstanbul kayden saklanan menkul kıymet toplam değeri söz konusu tarihte 8,77 trilyon lira oldu.

MKK verilerine göre yatırım fonları 1,21 trilyon lira, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) 305,15 milyar lira, özel sektör borçlanma araçlarına 210,37 milyar lira yatırım gerçekleşti.

Korkunç kaza! Kırmızı ışıkta geçen TIR, otomobile çarptı

Korkunç kaza! Kırmızı ışıkta geçen TIR, otomobile çarptı

Kırmızı ışıkta geçen TIR, otomobile çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen TIR, otomobile çarptı; 1 ölü, 1 yaralı