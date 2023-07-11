Pay senedi yatırımcısı azaldı

Pay senedi yatırımcı sayısının azalması 3 aydır sürüyor. 30 Nisan’da 4,77 milyon olan pay senedi yatırımcı sayısı 7 Temmuz itibarıyla 4 milyon 410 bin 996’ya geriledi. Yatırımcıların sahip oldukları portföy değeri ise aynı dönemde artış gösterdi.

Bu dönemde yatırımcıların toplam portföyleri 5,27 trilyon liradan 7,04 trilyon liraya yükseldi.

Öte yandan Borsa İstanbul kayden saklanan menkul kıymet toplam değeri söz konusu tarihte 8,77 trilyon lira oldu.

MKK verilerine göre yatırım fonları 1,21 trilyon lira, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) 305,15 milyar lira, özel sektör borçlanma araçlarına 210,37 milyar lira yatırım gerçekleşti.