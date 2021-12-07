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'Petrol 75 doları geçebilir'

Irak Petrol Bakanı İhsan Abdulcebar, "Petrol fiyatının 75 doların üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.

07.12.2021 - 07:13 |
'Petrol 75 doları geçebilir'

Irak Petrol Bakanı İhsan Abdulcebar, petrol fiyatının 75 dolar/varil seviyesinin üzerine çıkmasını beklediğini söyledi. Devlet televizyonunda konuşan Irak Petrol Bakanı, OPEC'in enerji piyasasını tüm taraflar, tüketiciler ve üreticiler için pozitif bir şekilde kontrol etmek istediğini ifade etti.

Bakan Abdulcebar, cari petrol fiyatlarının üreticiler için uygunsuz olduğunu belirtti ve fiyatların önümüzdeki aylarda istikrarlı bir seviyeye gelmesini beklediklerini vurguladı.

Abdulcebar, "Tüketimde bir düşüş yaşandığı işaretlerine rağmen, OPEC petrol arzını aylık bazda artırma politikasına bağlı, çünkü istikrarlı petrol arzı sunmayı amaçlıyor. OPEC, petrol tüketiminde düşüşün gerçek olmadığına inanıyor ve piyasa bir toparlanmaya şahit olmalı" diye konuştu.

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