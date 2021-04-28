Petrol fiyat beklentisi açıklandı

Global emtia fiyatlarında rallinin gelecek 6 ayda güçlü bir şekilde devam edeceğini öngören Goldman Sachs, petrol fiyatının 80 dolar/varil seviyesine yükselmesini beklediğini bildirdi.

Gelecek 6 ayda küresel petrol talebinin 5,2 milyon varil/gün artacağını tahmin eden Goldman Sachs, petrol talebinde özellikle Haziran ayına kadar güçlü bir artış olacağını öngördü. Hali hazırda 94,5 milyon varil/gün olan talebin 2021 üçüncü çeyrekte 99 milyon varil/güne yükseleceğini tahmin etti.

Goldman Sachs, uluslararası seyahat sınırlamalarının Mayıs ayında gevşetilmeye başlanması ile birlikte global jet yakıtı talebini 1,5 milyon varil/gün artacağını da öngördü.