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Petrol fiyat beklentisi açıklandı

Goldman Sachs petrol fiyatının gelecek 6 ayda 80 dolar/varile yükselmesini bekliyor.

28.04.2021 - 07:45 | | Foreks
Petrol fiyat beklentisi açıklandı

Global emtia fiyatlarında rallinin gelecek 6 ayda güçlü bir şekilde devam edeceğini öngören Goldman Sachs, petrol fiyatının 80 dolar/varil seviyesine yükselmesini beklediğini bildirdi.

Gelecek 6 ayda küresel petrol talebinin 5,2 milyon varil/gün artacağını tahmin eden Goldman Sachs, petrol talebinde özellikle Haziran ayına kadar güçlü bir artış olacağını öngördü. Hali hazırda 94,5 milyon varil/gün olan talebin 2021 üçüncü çeyrekte 99 milyon varil/güne yükseleceğini tahmin etti.

Goldman Sachs, uluslararası seyahat sınırlamalarının Mayıs ayında gevşetilmeye başlanması ile birlikte global jet yakıtı talebini 1,5 milyon varil/gün artacağını da öngördü.

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