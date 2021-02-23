Petrol fiyat tahminleri yükseldi

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, brent petrol fiyat tahminleri 2. ve 3. çeyrek için 10 dolar artırılarak sırasıyla 65 dolar ve 70 dolar olarak güncellendi. Son çeyrek tahmini 60 dolardan 65 dolara çıktı. 2022 ilk yarısı için tahmin 55 dolardan 60 dolara gelirken 2022 ikinci yarısı tahmini 55 dolardan değişmedi. Uzun vadeli tahmin ise 47,5 dolardan 50 dolara yükseldi.

Raporda, ABD petrolü için de tahminler 2. ve 3. çeyrek için 10 dolar artarak sırasıyla 52,5 dolar ve 57,5 dolar oldu. 4. çeyrek ve 2022 ilk yarısı tahminlerin 5 dolar yükselerek sırasıyla 57,5 dolar ve 52,5 dolar açıklandı. 2022 ikinci yarısı tahmini 52,5 dolar olarak sürdü. Uzun vadeli fiyat tahmini 45,0 dolardan 47,5 dolara yükseldi.