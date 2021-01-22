Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından hazırlanan raporda, 2021 yılında küresel petrol fiyatlarını OPEC+ politikaları ve pandeminin belirleyeceği belirtildi.

Ekim ayından bu yana OPEC+'nın üretim kısıntıları sayesinde petrol fiyatlarında kayda değer artış yaşandığını ifade eden Fitch, politikanın hem yatırımcı iyimserliği yarattığını hem de petrol stoklarını azalttığını kaydetti.

Raporda, "Bununla birlikte aşılamalar tamamen uygulamaya konulana kadar özellikle yılın ilk yarısında petrol fiyatları baskı altında kalabilir." ifadeleri kullanıldı. İlk çeyrekte petrol talebinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle marjinal düşüş yaşanabileceği belirtildi.

Fitch, ABD'nin azalan kaya petrolü üretiminin de petrol piyasasında dengelenmeye destek sağlayan unsurlar arasında yer aldığına dikkat çekti. Aşılama programlarının talebe olumlu etkisinin birkaç ay daha görülemeyebileceğini aktardı.

Raporda, Fitch tarafından not verilen petrol ve gaz şirketlerinin 1/3 kadarının notlarının görünümünün negatif olduğu da hatırlatıldı.